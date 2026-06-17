Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 2025 Türkiye Raporu'na tepki: O iddiaları kesin bir dille reddettiler...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu’na ilişkin resmi bir değerlendirme paylaştı.

Yapılan açıklamada raporun, Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayandığı, ayrıca gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu raporla ilgili temel duruşunu, "AP Türkiye Raporu’nda Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz" cümlesiyle özetledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir"