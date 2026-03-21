Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan yerleşimci saldırıları ve İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci terörü ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısının kınadı.

Açıklamada, "İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

dışişleri bakanlığı Batı Şeria filistin israil
