Dışişleri Bakanlığından Gazze'den Tahliyelerle İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığından Gazze'den gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada, 8 Ekim'den bu yana 1047 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından Gazze'den Tahliyelerle İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamalarda bulundu. Sözcü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Gazze'den tahliye edilen kişi sayısıyla ilgili bilgi verdi.

Öncü Keçeli, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kaç kişinin bölgeden tahliye edildiğine dair paylaşım yaptı.

Paylaşımda Keçeli, "8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildiler. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire’ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul’a gelmeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Keçeli, tahliye için bekleyen vatandaşların listesinin sürekli güncellendiğini, ilgili makamlarla koordinasyon yapıldığını kaydetti. Sözcü, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# dışişleri bakanlığı # gazze
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