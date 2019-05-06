Dışişleri Bakanlığı, "27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan’daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"27 Ocak 1973 tarihinde



Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen bu eylem, terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir ve asla kabul edilemez.



Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."



ulusal.com.tr

"27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian ’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan ’daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz.Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen bu eylem, terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir ve asla kabul edilemez.Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."