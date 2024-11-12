Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in açıklamalarına sert tepki
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İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürerek, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da savunmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ GELDİ

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından sert bir açıklama yayımlandı. Bakanlık, İsrailli yetkililerin işgal altında Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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