Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in E1 bölgesinde yeni yerleşim inşasını onaylamasını kınadı. Bakanlık, bu adımın uluslararası hukuku ve barış umutlarını zedelediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in E1 bölgesinde yeni yerleşim planını onaylamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail’in E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

