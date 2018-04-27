Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'e sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmaya ilişkin sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "AB yetkilileri güvenilirliklerini kaybediyor" denildi.

Açıklama şöyle;
AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in bugün (26 Nisan) Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz.

Juncker’in ayrıca ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Dışileri Bakanlığı
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