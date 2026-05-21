Dışişleri Bakanlığı'ndan Küresel Sumud Filosu açıklaması: 3 özel uçak gönderildi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını tahliye etmek amacıyla bugün Ramon Havalimanı’na üç uçak seferi düzenlendiğini bildirdi.

Simge Sarıyar
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail güçlerince hukuksuz bir şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik kapsamlı bir tahliye operasyonu başlatıldı.

Bakanlık yetkilileri, hem Türk vatandaşı olan katılımcıları hem de üçüncü ülke uyruklarına mensup olan aktivistleri güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirmek üzere bugün İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı’na üç ayrı uçak seferi düzenlendiğini duyurdu.

KAPASİTE 400'ÜN ÜZERİNDE

Bölgeye gönderilen üç uçağın toplam yolcu kapasitesinin 400’ün üzerinde olduğu bildirilirken, bu hamle sayesinde tahliye edilmeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının Türkiye'ye getirilmesinin mümkün olacağı ifade edildi.

ÖZEL UÇAKLAR BU AKŞAM İNİŞ YAPACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, aktivistleri taşıyan özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının planlandığını kaydetti.

