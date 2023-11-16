Dışişleri Bakanlığından Netanyahu'nun Açıklamalarına Tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Terörizmi destekleyen güçler var. Onlardan biri de Türkiye lideri Erdoğan, Kendisi Türkiye’deki köyleri bombaladı. Biz ondan ders almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Netanyahu'ya tepki gösterildi, Filistin halkına zulüm ve katliamlar uygulayan "İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur." denildi.

Bakanlık, "İnsanlık suçları işleyen failler er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullanırken Türkiye'nin, Filistin'in haklı davasını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.