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Dışişleri'nden ABD ve Afrin iddiasına açıklama - Son dakika haberleri

Amerika'dan gelen Afrin açıklamasına Türk Dışişleri Bakanlığından yalanlama geldi. Pentagon Sözcüsü, Afrin operasyonuyla ilgili "diplomatik görüşmeler var" açıklaması yapmıştı. Yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Aksoy, "Türkiye'nin Amerika'ya Afrin konusunda yürüttüğü bir diplomatik süreç bulunmamaktadır" dedi.

Dışişleri'nden ABD ve Afrin iddiasına açıklama - Son dakika haberleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası hakkında bir soruya cevap verdi.

Cevap şu şekilde:

"ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.

Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin #abd #dışişleri #Hami Aksoy
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