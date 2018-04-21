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Dışişleri'nden ABD'ye tepki

Amerika'nın Türkiye'deki erken seçim kararına yönelik açıklamasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Açıklamada "Henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden fikir beyan edilmesi kabul edilemez" denildi.

Dışişleri'nden ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; Amerika'nın, "Seçimlerin OHAL döneminde yapılacak olmasından endişeliyiz" açıklamasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Aksoy,  Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik olduğuna vurgu yapan Aksoy, açıklamaları "art niyetli bir yaklaşım" şeklinde tanımladı.

OHAL'in sadece Türkiye'nin birliğine, devletin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef aldığını belirten Sözcü Aksoy, "Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir." dedi.

Ayrıca birçok ülkede OHAL uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatan Aksoy, 2017 yılında Fransa'da yapılan seçimlere dikkati çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #dışişleri bakanlığı #Hami Aksoy
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