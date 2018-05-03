İşte o açıklamadan satırbaşları;
Yurtdışında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanabileceğine inanıyoruz.
Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor, yarın görüşmeler yapacak.
Yunanistan'da gözaltına alınan Türk kepçe operatörü bugün saat 12:00'de savcı önüne çıkacak.
24 Haziran seçimleri için 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak.
(Kıbrıs'ta) Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamadan satırbaşları;