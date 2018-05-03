Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamadan satırbaşları;



Yurtdışında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanabileceğine inanıyoruz.



Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor, yarın görüşmeler yapacak.



Yunanistan'da gözaltına alınan Türk kepçe operatörü bugün saat 12:00'de savcı önüne çıkacak.



24 Haziran seçimleri için 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak.



(Kıbrıs'ta) Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz.



