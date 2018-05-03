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Dışişleri'nden açıklama: Savcılığa çıkarılacak

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri'nden açıklama: Savcılığa çıkarılacak

İşte o açıklamadan satırbaşları;

Yurtdışında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanabileceğine inanıyoruz.

Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor, yarın görüşmeler yapacak.

Yunanistan'da gözaltına alınan Türk kepçe operatörü bugün saat 12:00'de savcı önüne çıkacak.

24 Haziran seçimleri için 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak.

(Kıbrıs'ta) Rumlarda esaslı bir  zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz.

 

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #Hami Aksoy
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