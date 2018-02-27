Dışişleri Bakanlığı, "Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" dedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan terörist Salih Müslim'in serbest bırakılmasına Türkiye'den art arda tepkiler geldi.



Dışişleri Bakanlığı, "Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" ifadesini kullandı.



Açıklamada şu denildi:



"PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.



PYD, Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanmasıdır.



Çek Mahkemesi Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.



Bu kararla Çekya Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir."



BEKİR BOZDAĞ: ŞAŞIRMADIK



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin, "Bu tür kararlar sürpriz değil Türkiye için. Çekya'dan şimdi çıkan karar şaşırtıcı bir karar olmadı. Bu karar teröre çok net destek kararıdır" dedi.







ADALET BAKANI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz." dedi.



ulusal.com.tr