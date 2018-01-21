Dışişleri Bakanlığı, Afrin harekatına ilişkin yaptığı açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Afrin harekatına ilişkin açıklama yaptı.



Dışişleri, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Zeytin Dalı Harekatı hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir.



Zeytin Dalı Harekatı Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülmekte, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."