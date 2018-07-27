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Dışişleri takas iddialarını yanıtladı

"Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında, Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine" ilişkin iddiaları Dışişleri Bakanlığı yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır." dedi.

Dışişleri takas iddialarını yanıtladı
Dışişleri Bakanlığı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin iddiaları yalanladı.

Önce ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizinin perde arkasında 'takas anlaşması' olduğunu iddia etmişti. İddiaya göre; Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldı. 

İsrailli yetkililer ve İsrail gazetesi Haaretz de iddiaların doğru olduğunu öne sürdü.

Ancak Dışişleri Bakanlığı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır" dedi. 

ulusal.com.tr
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