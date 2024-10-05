Dışişleri ve Milli Savunma bakanları TBMM'yi bilgilendirecek! İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler konuşulacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek. Bakanlar, İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM'de konuşacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Dışişleri ve Milli Savunma bakanları TBMM'yi bilgilendirecek! İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler konuşulacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında milletvekillerini, İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek.

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Dışişleri ve Milli Savunma bakanları TBMM'yi bilgilendirecek! İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler konuşulacak - Resim : 1

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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