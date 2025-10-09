Dışişlerinden açıklama: İsrail’in alıkoyduğu 3 milletvekili Türkiye’ye dönüyor!

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönüşü için çalışmalar sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, milletvekillerinin Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye döneceğini belirtti.

Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.

Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Gerçekleşmesi halinde, söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz.”