Dışişleri'nden açıklama: Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı:

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı:

"İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak."

Keçeli’nin açıklamasına göre, filo katılımcısı vatandaşlarımızın hepsi önümüzdeki saatlerde güvenli şekilde Türkiye’ye ulaşmış olacak.

filo filistin
