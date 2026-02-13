Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu’na tepki: “Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun 12 Şubat’ta kabul ettiği kararlarda Türkiye’yi hedef alan iddiaları reddetti. Açıklamada, “Kuzeydoğu Suriye’deki durum” kararının sahadaki gerçekleri görmezden geldiği vurgulandı.

Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nun 12 Şubat’ta kabul ettiği ve “Kuzeydoğu Suriye’deki durum” başlığıyla yayımlanan kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Avrupa Parlamentosu tarafından dün (12 Şubat) kabul edilen bazı kararlarda ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz.

YANLIŞ VE ART NİYETLİ KARARLAR

'Kuzeydoğu Suriye’deki durum' konulu karar, Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı etmektedir. Avrupa Parlamentosu’na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz.

HİÇBİR YABANCI KURUM MÜDAHALE EDEMEZ

Öte yandan, “Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi” konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez.

Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz.”

