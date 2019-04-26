Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Golan, Suri̇ye'ni̇n toprağı, ABD çözüm deği̇l sorunun yanında. ABD'den YPG konusunda Türki̇ye'ni̇n güvenli̇ği̇ i̇çi̇n somut adım bekli̇yoruz. F-35 ödemesi̇ zamanında yapiliyor ama ABD hep S-400'e bağlıyor. ABD yöneti̇mi̇ni̇n yeni̇den tehdi̇t di̇li̇ne başvurduğunu görüyoruz, dayatmalarla sonuca varılmaz. Güvenli̇ bölge Türki̇ye'ni̇n kontrolünde olmalı, YPG olmamalı ve 20 mi̇l yani̇ 32 kilometre olmalı. Macron'un 24 Ni̇san'ı anma günü i̇lan etmesi̇ni̇ unutmayacağız, Macron'un kullandığı ağır i̇fadeleri̇n karşılığı olacak. (Suri̇ye'de güvenli̇ bölge) ABD'ni̇n bölgeden tamamen çeki̇lmeyeceği̇ anlaşılıyor. (Golan Tepeleri̇) İlk tepki̇yi̇ bi̇z gösterdi̇k, ABD yalnız kaldı. (S-400) Bu si̇stemi̇n NATO si̇stemleri̇ne zarar vermeyeceği̇ni̇ i̇fade edi̇yoruz. (İdli̇b'de Rusya i̇le ortak devri̇ye) Koordi̇neli̇ devri̇ye sürüyor, barışın sağlanmasında hemfi̇ki̇ri̇z. (İran'la ti̇caret mekani̇zmasi) Ti̇caret Bakanlığı çalışıyor. (ABD İran yaptırımları) ABD'yi̇ i̇kna etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalar yaptı.



Aksoy, şunları belirtti:



"Golan, Suri̇ye'ni̇n toprağı, ABD çözüm deği̇l sorunun yanında.



ABD'den YPG konusunda Türki̇ye'ni̇n güvenli̇ği̇ i̇çi̇n somut adım bekli̇yoruz.



F-35 ödemesi̇ zamanında yapiliyor ama ABD hep S-400'e bağlıyor.



ABD yöneti̇mi̇ni̇n yeni̇den tehdi̇t di̇li̇ne başvurduğunu görüyoruz, dayatmalarla sonuca varılmaz.



Güvenli̇ bölge Türki̇ye'ni̇n kontrolünde olmalı, YPG olmamalı ve 20 mi̇l yani̇ 32 kilometre olmalı.



Macron'un 24 Ni̇san'ı anma günü i̇lan etmesi̇ni̇ unutmayacağız, Macron'un kullandığı ağır i̇fadeleri̇n karşılığı olacak.



(Suri̇ye'de güvenli̇ bölge) ABD'ni̇n bölgeden tamamen çeki̇lmeyeceği̇ anlaşılıyor.



(Golan Tepeleri̇) İlk tepki̇yi̇ bi̇z gösterdi̇k, ABD yalnız kaldı.



(S-400) Bu si̇stemi̇n NATO si̇stemleri̇ne zarar vermeyeceği̇ni̇ i̇fade edi̇yoruz.



(İdli̇b'de Rusya i̇le ortak devri̇ye) Koordi̇neli̇ devri̇ye sürüyor, barışın sağlanmasında hemfi̇ki̇ri̇z.



(İran'la ti̇caret mekani̇zmasi) Ti̇caret Bakanlığı çalışıyor.



(ABD İran yaptırımları) ABD'yi̇ i̇kna etmeye çalışıyoruz."



ulusal.com.tr