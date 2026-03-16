Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan işgaline sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadığını açıkladı. Açıklamada, katil Netanyahu'nun Gazze'deki "soykırım ve toplu cezalandırma" politikalarını Lübnan'a taşıdığına dikkat çekildi.

Toygu Ökçün
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek başlattığı kara harekatına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Ankara, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren hamlelerine karşı sert bir kınama mesajı paylaştı.

"SOYKIRIM POLİTİKASI LÜBNAN'A TAŞINIYOR"

Bakanlık açıklamasında, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’de uyguladığı stratejileri şimdi de Lübnan’da devreye soktuğunu vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır."

LÜBNAN İLE DAYANIŞMA VURGUSU

İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun ve Lübnan’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu belirten Bakanlık, Türkiye'nin Lübnan halkı ve yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti. Ankara, bu saldırganlığın sadece yerel değil, bölgesel bir güvenlik krizini tetikleyeceğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber

