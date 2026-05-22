Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama: Yotopulos’un serbest bırakılması kabul edilemez

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Yotopulos’un 1991 yılında Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü’nün öldürülmesi, aynı yıl Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişimi ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu’nun öldürülmesinin azmettiricisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yotopulos’un bu suçlar nedeniyle 17 kez müebbet ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

“KABUL EDİLEMEZ”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1991 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü’nün cinayetinin, aynı yıl Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin ve 1994 yılında Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu’nun cinayetinin azmettiricisi olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos’un 21 Mayıs 2026 tarihinde serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık olup, kabul edilemez niteliktedir.

Yunanistan makamlarını terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınmaya ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.”