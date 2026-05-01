DİSK heyeti 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Simge Sarıyar
DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende heyet, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

''TAKSİM MEYDANI, 1 MAYIS MEYDANIDIR''

Çelenk sunumunun ardından anıt önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Burada söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin ve emekçilerin alanlarda olacağını vurguladı. Çerkezoğlu, "Bugün, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, meydanlarda ve dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler ve dünyanın bütün değerlerini ve güzelliklerini üretenler, alanlarda, meydanlarda olacağız. Bugün, 1 Mayıs günü, yılın 1 günü dünyanın tüm değerlerini üreten işçiler, alanlarda, meydanlarda, taleplerini, mücadele hedeflerini, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi, dünyaya en yüksek sesimizle ifade edeceğiz ve mücadele kararlığımızı emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurma kararımızı, coşkumuzu bir kez daha ifade edeceğiz. Dünyanın gözü kulağı, Taksim Meydanı’ndadır. Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanıdır" dedi.

Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından anıt önündeki program sona erdi. Tören için bir araya gelen DİSK heyeti ve sendika üyeleri, daha sonra Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

