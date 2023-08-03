Disney+'tan Atatürk dizisi açıklaması! Ne zaman ve nasıl yayınlanacağını duyurdular

Disney+'ın önce 6 bölüm halinde yayınlanacağını açıkladığı ve daha sonrasında dünyada çok sayıda kişinin kullandığı platformda yayınlanmayacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Türkiye'de birçok kişinin tepki gösterdiği Disney+, Atatürk dizisinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı ile ilgili bilgi verdi.

The Walt Disney Company Türkiye'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“FOX ve Lanistar Medya, ‘Atatürk’ içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacak. TV’ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film de 2024 yazında FOX ekranlarında yer almaya başlayacak.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Atatürk’te Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi: “Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.”

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında ‘Atatürk’ü Ekim ayından itibaren FOX’ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV’nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız.

‘Atatürk’ün güncellenen yayın takvimi aşağıdaki gibidir:

• 29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

• 3 Kasım, 1. film sinemalarda

• 22 Aralık, 2. film sinemalarda

• 2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında”