“Divriği Maden Gerçeği” konferansı: Şirketin yalanı raporlarla çürütüldü

Sivas Divriği’de madencilik faaliyetleri ve işçilerin yaşadığı sorunların ele alındığı bir konferans düzenlendi. “Divriği Maden Gerçeği” etkinliğinde kapalı olduğu için bakım yapılmayan ocakların risk taşıdığı belirtildi. Şirketin "zarar ediyorum" açıklamasının da doğru olmadığı açıklandı.

“Divriği Maden Gerçeği” konferansı: Şirketin yalanı raporlarla çürütüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

Maden, Sivas Divriği'nin yaşam kaynağı. OYAK Ermaden’in alt taşeronu Çiftay'ın yer altı işletmesini 24 Ocak'ta kapatması hem işçiye en esnafa büyük darbe indirdi.

İşçiler ve esnaf çözüm bekliyor. Dev Maden-Sen'in öncülüğünde "Divriği Maden Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.

Siyasi parti başkanları ve Demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, kapatılan madenlerin yaratabileceği riskler ele alındı.

Şirket, "zarar ediyorum" iddiasıyla işçileri çıkarmış ve madeni kapatmıştı. İşletmenin kendi yayımladığı finansal raporlarla bu gerekçe çürütüldü.

Divriği’deki madenlerin esas sahibinin kamu olduğu vurgulandı, şirketlerin ise sadece ruhsat sahibi işletmeler olduğu ifade edildi.

İlçe halkı ve emekçiler, yer altı ocağının açılmasını, emekçinin bir an önce iş başı yapmasını istiyor.

Katil İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit ettiKatil İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit ettiDünya
Mücteba Hamaney'den ilk mesaj: "Şehitlerin kanının intikamından vazgeçmeyeceğiz''Mücteba Hamaney'den ilk mesaj: "Şehitlerin kanının intikamından vazgeçmeyeceğiz''Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

divriği maden ocağı
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkar
Naci Görür açıklama yaptı...
Sinpaş Reserve Marmaris
İzmir'deki elektrik faciasında yeni karar
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?