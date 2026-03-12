“Divriği Maden Gerçeği” konferansı: Şirketin yalanı raporlarla çürütüldü

Maden, Sivas Divriği'nin yaşam kaynağı. OYAK Ermaden’in alt taşeronu Çiftay'ın yer altı işletmesini 24 Ocak'ta kapatması hem işçiye en esnafa büyük darbe indirdi.

İşçiler ve esnaf çözüm bekliyor. Dev Maden-Sen'in öncülüğünde "Divriği Maden Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.

Siyasi parti başkanları ve Demokratik kitle örgütü temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, kapatılan madenlerin yaratabileceği riskler ele alındı.

Şirket, "zarar ediyorum" iddiasıyla işçileri çıkarmış ve madeni kapatmıştı. İşletmenin kendi yayımladığı finansal raporlarla bu gerekçe çürütüldü.

Divriği’deki madenlerin esas sahibinin kamu olduğu vurgulandı, şirketlerin ise sadece ruhsat sahibi işletmeler olduğu ifade edildi.



İlçe halkı ve emekçiler, yer altı ocağının açılmasını, emekçinin bir an önce iş başı yapmasını istiyor.