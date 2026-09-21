Diyaliz hastalarına antifrizli su gitmişti! Sanık mühendisten çarpıcı savunma: “Benim projem uygulansaydı olmazdı”

Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar, taraf avukatları, olaydan etkilenenler ve yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan makine yüksek mühendisi G.A.S., Burdur Devlet Hastanesi'nin yapımına başlanmadan önce bir proje hazırladığını, ancak yüklenici firmanın bu projede sonradan değişiklikler yaptığını söyledi. G.A.S., "İlk hazırladığım proje aynen uygulansaydı bu olay meydana gelmezdi" dedi ve beraatini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 25 Mayıs 2024'te diyaliz tedavisi gören hastaların baş dönmesi, mide bulantısı ve şuur bulanıklığı gibi şikayetlerle hastaneye geri dönmesiyle ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemelerde, diyaliz sırasında hastaların vücuduna hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiği tespit edilmişti. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi rahatsızlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, tutuksuz yargılanan elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C., makine mühendisi Y.A. ve yüksek mühendis G.A.S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Savunma yapan mühendis Y.A., olayın yaşandığı gün başka bir konu nedeniyle hastanede bulunduğunu belirtti. Olay meydana geldikten sonra aranması üzerine gelişmelerden haberdar olduğunu ifade etti.

Olay günü nöbetçi teknisyen olan İ.S., olayın ardından proje mühendisi Y.A.'yı aradığını ve yaşanan gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Olaydan önceki gece nöbetçi olan teknisyen M.C. ise olaydan 2 gün sonra haberdar olduğunu, nöbeti sırasında herhangi bir arıza yaşanmadığını dile getirdi.

MAĞDURLAR MAHKEME HEYETİNE ANLATTI

Duruşmada, olay günü diyaliz merkezinde tedavi gören Salih İldeniz Şahin de yaşadıklarını aktardı. Şahin, diyaliz sırasında başının döndüğünü, evdeyken hastane personelinin kendisini arayarak hastaneye çağırdığını söyledi. Hastaneye yatırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini belirten Şahin, 11 gün yoğun bakımda kaldığını, bunun 8 gününü entübe geçirdiğini anlattı. Olay nedeniyle kalıcı zarar gördüğünü söyleyen Şahin, sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Hayatını kaybeden hastalardan birinin yakını olan Adnan Turgut da babasının olay sonrasında vefat ettiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"KENDİ İMKANLARIMLA HASTANEYE GERİ GİTTİM"

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Şahin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay günü sabah diyalize gitmiştim. 4 saat diyaliz aldım. Diyalizden çıkar çıkmaz zaten kendimde bir tuhaflık hissettim, sarhoşluk hali gibiydi. Biraz uyuşuk gibiydim. Eve gittiğimde uyuşukluk hali iyice arttı. Normalde diyaliz sonrası olmam gerekenden çok daha farklıydım. Normalde çok halsiz, bitkin ve tüm gün hareket edemeyecek hale gelirdim. Ama o gün çok fazla enerjim vardı, çok tuhaf bir haldeydim vücut olarak. Sonrasında diyalizden beni aradılar, tüm hastaların toplandığını ve sağlıksal bir sıkıntı olduğunu söylediler. Bende beklemeyip kendi imkanlarımla hastaneye geri gittim. Acile yatırıldım direk. Acilden sonrasını çok hatırlamıyorum. 11 gün yoğun bakımda yattım ve bunun 8 günü entübeydim. Sonrasında gelişen sıkıntılar dolayısıyla 6 ay da yürüyemedim. Bu olayın bana en büyük etkisi de zaten yürüyememek oldu. Aynı şekilde o aralar evlenecektim. Evliliğim aksadı. Şikayetim aynı şekilde devam ediyor. Hem tüm sanıklardan hem de adı geçen ve henüz adı geçmeyen tüm yetkili kişilerden şikayetçiyim. Bu olayın yaşanmasında ihmali olan herkesten şikayetçiyim."