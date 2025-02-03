Diyanet 2025 yılı için fitre bedelini 180 lira olarak belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayı için fitre bedelini 180 lira olarak belirledi. Başkan Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fitre miktarının tespitinde hadisi şerifler ve sosyoekonomik şartlar göz önünde bulunduruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, "Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." ifadeleri kullanıldı.