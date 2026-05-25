Diyanet 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerini açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da namaz saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan 2026 yılı Kurban Bayramı'na ilişkin il il namaz saatlerini yayımladı.
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşın gündeminde bayram namazı saatleri ilk sıraya yerleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı takvimine göre, bayramın birinci gününde cemaatle eda edilecek namaz için tüm illerin vakitleri kamuoyuyla paylaşıldı. 81 ilde farklı saatlerde kılınacak bayram namazı için vatandaşlar hazırlıklarını sürdürürken, camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.
İslam âlemi için büyük önem taşıyan ve güneşin doğuş saatine göre ilden ile değişiklik gösteren bayram namazına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım öngörülüyor. Diyanet tarafından paylaşılan listeyle birlikte Türkiye genelinde bayram namazına ilişkin tüm detaylar netleşirken, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için hazırlık süreci hız kazandı.
2026 KURBAN BAYRAMI 27 MAYIS'TA BAŞLIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramın ilk sabahında kılınacak olan bayram namazı ise aynı gün ülke genelindeki camilerde cemaatle birlikte eda edilecek ve müminler bu önemli ibadeti toplu halde yerine getirecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılında dört büyükşehirde Kurban Bayramı namazının camilerde cemaatle birlikte kılınacağı saatler şu şekilde açıklandı:
Ankara: Sabah saat 05:59
İstanbul: Sabah saat 06:12
Bursa: Sabah saat 06:13
İzmir: Sabah saat 06:25
İşte Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre illerdeki bayram namazı saatleri:
Adana: 05:55
Adıyaman: 05:42
Afyonkarahisar: 06:11
Ağrı: 05:18
Aksaray: 05:57
Amasya: 05:45
Ankara: 05:59
Antalya: 06:14
Ardahan: 05:17
Artvin: 05:20
Aydın: 06:23
Balıkesir: 06:19
Bartın: 05:57
Batman: 05:30
Bayburt: 05:28
Bilecik: 06:10
Bingöl: 05:31
Bitlis: 05:25
Bolu: 06:02
Burdur: 06:14
Bursa: 06:13
Çanakkale: 06:24
Çankırı: 05:54
Çorum: 05:49
Denizli: 06:19
Diyarbakır: 05:34
Düzce: 06:03
Edirne: 06:20
Elazığ: 05:36
Erzincan: 05:53
Erzurum: 05:25
Eskişehir: 06:08
Gaziantep: 05:47
Giresun: 05:34
Gümüşhane: 05:31
Hakkari: 05:20
Hatay: 05:54
Iğdır: 05:14
Isparta: 06:13
İstanbul: 06:12
İzmir: 06:25
Kahramanmaraş: 05:48
Karabük: 05:57
Karaman: 06:03
Kars: 05:16
Kastamonu: 05:52
Kayseri: 05:51
Kilis: 05:49
Kırıkkale: 05:56
Kırklareli: 06:17
Kırşehir: 05:55
Kocaeli: 06:08
Konya: 06:05
Kütahya: 06:11
Malatya: 05:40
Manisa: 06:23
Mardin: 05:33
Mersin: 05:59
Muğla: 06:23
Muş: 05:27
Nevşehir: 05:54
Niğde: 05:56
Ordu: 05:36
Osmaniye: 05:51
Rize: 05:26
Sakarya: 06:06
Samsun: 05:42
Şanlıurfa: 05:41
Siirt: 05:27
Sinop: 05:45
Şırnak: 05:26
Sivas: 05:42
Tekirdağ: 06:18
Tokat: 05:43
Trabzon: 05:29
Tunceli: 05:34
Uşak: 06:15
Van: 05:20
Yalova: 06:11
Yozgat: 05:51
Zonguldak: 05:59