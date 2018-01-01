Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına, sözlü sınavla 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınmasına ilişkin ilan Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı. Adaylar 16 Ocak'a kadar başvurabilecek. Sözlü sınavın tarihi, başvuruların ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 bin 500 personel alınacağına ilişkin duyuru Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden yapıldı.



Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınacak.



Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvurmak için, İlahiyat Fakültesi, lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.



Öte yandan, müezzin kayyım kadrosuna başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip, Kur'an kursu öğreticileri için de bayan olma şartı aranıyor.



Adaylar, 16 Ocak 2018'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" adresinden sınav başvuru programı aracılığı ile sınav başvuru formunu dolduracak.



Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edecek. Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına, istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecek.



Kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak



İlan edilen pozisyonlara yönelik sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.



Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.



KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.



Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekiyor.



Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak.