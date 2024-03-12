Diyanet Çin'i hedef aldı! Doğu Türkistan'da zulüm olduğu öne sürüldü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çin'in Sincian Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ayrılıkçılık rüzgarı besleyen hutbe ve mesajlara ortak oldu. Hutbelerde, İsrail saldırganlığı ile Çin bir tutuldu.

Cuma hutbelerine “Doğu Türkistan’da zulüm yapıldığı" ifadesi eklendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ramazan mesajında "Doğu Türkistan" ayrılıkçılarına özgürlük istedi.

Diyanet, Çin’de hiçbir engellemeye maruz kalmadan ibadetlerini yapan Çinli Müslümanları, ABD-İsrail soykırımına uğrayan Filistinliler ile bir tuttu. Son dört haftadır okunan Cuma hutbelerinde, “Gazze yine kan ağlıyor, Doğu Türkistan’da zulüm devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Ali Erbaş da mesajında, “Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların, sistematik katliam, işkencelerin son bulması için yüce Mevla'ya dua edelim" dedi.

Ulusal Kanal, her iki ayrılıkçı açıklamayı da Diyanet İşleri Başkanlığı'na sordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliğine gönderilen soruların ilgili birimlere aktarıldığı belirtildi. Ancak sorular henüz yanıtlanmadı.