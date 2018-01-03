Diyanet İşleri Başkanlığının bulûğ çağına girmiş çocukların nikahlanabileceği yönündeki açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Diyanet tanımlamaları kabul etmedi. İlk tepki ise Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden geldi. Açıklamada Medeni kanunun önemsizleştirildiğine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'bulûğ' ve 'nikâh’ tanımlaması tartışmaları beraberinde getirdi.



Diyanet, ‘Buluğ’ tanımlamasında bulûğ çağına erişmiş kişilerin evlenebilmesinin mümkün olduğu belirtti.



Diyanet resmi sitesinde nikah tanımlamasını yaparken de ergenlik çağına girmiş kız çocuklarının yanlarında velilerinin olmadan da nikahlanabileceğini belirtiyor.



Gelen tepkiler üzerine ise Diyanet’ten bir açıklama daha geldi. Açıklamada kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürüldü.



Tartışma yaratan ifadelere Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden de tepki geldi. Genel sekreter Şen Yazgan Medeni Kanuna dikkat çekti, “çağ dışı” vurgusu yaptı.





ulusal.com.tr