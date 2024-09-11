Diyanet İşleri Başkanı Ail Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeğe aykırı olduğu bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Diyanet İşleri Başkanı Ail Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili açıklama
Yayınlanma:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili bazı basın organlarında çıkan çeşitli haberler tartışma konusu olmuştu. Söz konusu haberlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili bazı basın organlarında yayımlanan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereğinin doğduğu vurgulandı.

Söz konusu konutun, 2005'te Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edildiği ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanlarının bu konutta ikamet ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23 Eylül 1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir.

Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

Trabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'a geldi! Beşiktaş maçıyla ilgili konuştuTrabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'a geldi! Beşiktaş maçıyla ilgili konuştuSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

diyanet Ali Erbaş
Günün Manşetleri
Bir asker şehit oldu
ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayla ilgili sert açıklama
Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
İzmir'in Menderes ilçesini sağanak vurdu
Bakanlar, Diyarbakır'da Narin'in mezarını ziyaret etti
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Irak'a ilk yurt dışı ziyareti
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Pentagon'dan Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Narin davasında şüpheliler adliyede
Çok Okunanlar
Norveç'ten Türkiye kararı Norveç'ten Türkiye kararı
Deterjan ve parfümlerdeki tehlike Deterjan ve parfümlerdeki tehlike
İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Açıklama geldi İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Açıklama geldi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu