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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ABD'de

Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ABD'de

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad ile görüştü.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, bazı temaslar için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde, Awad'ı ziyaret etti.
Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) gerçekleşen ziyarette Erbaş, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erbaş, İslam dünyasının mezhebi ayrıştırmaya ve çatışmaya sürüklenmeye çalışıldığını belirterek, Müslümanların yaşadıkları bölgelerde birlik ve beraberliği sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Amerika Diyanet Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Erbaş, merkezin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve burayı ziyarete gelenlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerektiğini söyledi.
Erbaş, merkez bünyesinde, kreş, ilkokul ve ortaokulun da içerisinde bulunduğu bir eğitim kompleksinin kurulması gerektiğini, önümüzdeki dönemde bu konuda adımlar atılacağını kaydetti.
Amerika Diyanet Merkezi'nin varlık amacının herhangi bir etnik, mezhebi ve coğrafi farklılık gözetmeksizin tüm Müslümanlara ve tüm insanlığa yönelik hizmet etmek olduğunu vurgulayan Erbaş, gelecek dönemde merkezin hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılmasının temel hedefleri olacağını bildirdi.

Amerikan İslam Birliği Konseyi Başkanı Nihad Awad da Erbaş'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amerikan-Müslüman toplumunun Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarı hikayesini heyecanla takip ettiklerini, başkanı olduğu merkez başta olmak üzere çok sayıda Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşunun Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilmi ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar yürütme arzusu taşıdığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş #Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Dr. Nihad Awad #Amerika Diyanet Merkezi
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