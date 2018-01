"İslam'ı korkulacak bir dinmiş gibi gösterme çabaları gün geçtikçe artıyor. Buna karşı İslam'ın sıcak yüzünü, İslam'ın barış dini olduğu anlayışını hem kendi insanımıza hem de herkese bütün insanlara anlatmak zorundayız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ı korkulacak bir dinmiş gibi gösterme çabalarının gün geçtikçe arttığını belirterek, "Buna karşı İslam'ın sıcak yüzünü, İslam'ın barış dini olduğu anlayışını hem kendi insanımıza hem de herkese bütün insanlara anlatmak zorundayız." dedi.

Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk basın mensupları ile bir araya gelen Erbaş, Washington ve New York'taki temasları hakkında bilgi verdi.

Diyanet'in ABD'de 30 din görevlisi ve 29 camisinin bulunduğu bilgisini paylaşan Erbaş, din görevlileri ile bu camilerde gençlerin ve çocukların sahih dini eğitimi alması konusunda düzenlenebilecek programlar hakkında istişarelerde bulunduğunu aktardı.

"Kötülüklerin anası cehalettir" hadisini hatırlatan Erbaş "Cehaletle mücadele etmemiz geriyor. Özellikle yanlış din algısına kapılan insanların Kur'an ve sünnetten neşet eden sağlıklı doğru din anlayışı ile beslenmesi gerekiyor." diye konuştu.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin arkasında "hain FETÖ örgütünün" bulunduğunu vurgulayan Erbaş, "Bu bölgede özellikle FETÖ'nün etkisinde kalan insanların sağlıklı din bilgisi ile tanışmaları ve sahih din bilgisini Kur'an'dan ve sünnetten beslenerek elde etmeleri noktasında özellikle imamlarımızın, din görevlilerimizin üzerine düşen vazifeyi yapmaları gerektiğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Din görevlileri ve cami dernekleri başkanları ile de bir araya geldiklerini belirten Erbaş, İslam'ın değerlerini yüceltmek üzere iş birliği alanlarını konuştuklarını dile getirdi.



Amerika Diyanet Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesine yapılan Diyanet Amerika Merkezi'nin hedef ve kapasitelerine uygun hizmetler yapması konusunda çalışmaların hızlandırılacağını aktaran Erbaş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Amerika yapılanmasını yeniden ele aldıklarını bildirdi.

Ali Erbaş, "Bu Külliyede, Amerika Diyanet Merkezi'nde öncelikle bir kreşe, bir ilkokul, bir ortaokul ve belki bir liseye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin destek olması ve Türkiye'nin de desteklemesi neticesinde inşallah bu merkezi, Amerika Diyanet Merkezini bir eğitim yuvası haline getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cami ve külliye merkezli hizmetlerle insanlara ümmet şuurunu anlatmanın önemine değinen Erbaş, FETÖ, DEAŞ, PKK ve diğer terör örgütleri ile cami merkezli külliye merkezli hizmetlerle mücadele edilebileceğinin altını çizdi.



"Mücadele etmemiz gereken hususlardan birisi de İslamofobidir"

Yükselen İslamofobi'ye dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"En önemli mücadele etmemiz gereken hususlardan birisi de İslamofobi'dir. İslam'ı korkulacak bir dinmiş gibi gösterme çabaları gün geçtikçe artıyor. Buna karşı İslam'ın sıcak yüzünü, İslam'ın barış dini olduğu anlayışını hem kendi insanımıza hem de herkese bütün insanlara anlatmak zorundayız."

Georgetown Üniversitesi'nde yapımı devam eden camiyi incelediklerini dile getiren Erbaş, farklı kültürel geçmişe sahip 600 kadar Müslüman öğrencinin bu üniversitede bulunduğunu ve Diyanet'in caminin bir an önce tamamlanması konusunda elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Bugün Washington'da Uluslararası İslami Çalışmalar Enstitüsü'nü ziyaret edecek olan Erbaş, ayrıca Washington, Virginia ve Marlyand eyaletlerinde yaşayan Türk toplumu ile bir araya gelecek.

Prof. Dr. Erbaş yarın ise New York’ta da Türk toplumu ve birçok dernek başkanı ve kanaat önderiyle bir araya geldikten sonra Türkiye'ye dönecek.