Erbaş, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Başmüftüsü Al Şeyh ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Başmüftü Salih Abdulaziz Al Şeyh ile bir araya geldi.



Erbaş ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Başmüftüsü Al Şeyh ile başkent Riyad'daki makamında basına açık bir görüşme gerçekleştirdi.



Türkiye ve Suudi Arabistan halklarının asırlardan beri İslam'a ve Müslümanlara hizmet ettiğini söyleyen Erbaş, iki ülkenin din alimleri olarak istişare içinde olmaları ve özellikle dini eğitim konusunda iş birliği yapmaları gerektiğini belirtti.



Türk halkının, İstanbul Boğazı'nın Asya yakasına kutsal topraklar tarafında olduğu için "Harem" dediğine işaret eden Erbaş, "Bizler Mümin kardeşleriz. Bunun gereğini yerine getirmek üzere bu tür ziyaretleri sıklaştırmamız gerekiyor. İslam dünyasının çok sorunları var. Bunun çözümü için de sahih dini anlayışı yaymalıyız. Geçmişte aramıza ırkçılık üzerine fitne yaydılar şimdi ise mezhepçilik üzerine fitne yaymaya çalışıyorlar. Bu nedenle uyanık olmalıyız." dedi.

Türk vatandaşlarının kutsal topraklara ciddi bir teveccühü olduğunu vurgulayan Erbaş, "2 milyon 120 bin Türk vatandaşı Müslüman, hac ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Bunlardan kura sistemiyle ancak 80 binini gönderebiliyoruz. Türkiye'den yıllık olarak umre yapan Müslümanlar ise 500 binden fazla." diye konuştu.

Erbaş, Kâbe çevresinde genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye için 10 ila 20 bin gibi bir kontenjan artışı temenni ettiklerini aktardı.

Başmüftü Al Şeyh ise Türk heyetinin ziyaretinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, "İki ülke ilişkileri günden güne iyiye gidiyor. Bunun kanıtı da Türkiye'ye giden Suudi Arabistan vatandaşlarının sayısındaki artıştır." dedi.

Müslüman ülkelere yönelik terör saldırılarına da değinen Al Şeyh, bunların üstesinden gelmek için İslam dünyasının safları sıklaştırması gerektiğine dikkati çekti.