Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İtalya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Kurulu'na katıldı!

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Milano'da gerçekleştirilen İtalya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Kurulu'na katıldı.

Erbaş, buradaki konuşmasında, Başkanlığın diyanet hizmetlerinin daha sağlıklı ve nitelikli yürütülmesi için belli ülkelerde vakıflar kurduğunu, İtalya'daki toplantının da bu kapsamda yapıldığını anlattı.

Müslümanların örnek davranışlarla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece kendi toplumumuza değil gayrimüslimlere de örnek olmamız lazım. Peygamber Efendimizin tanıttığı Müslüman formatını, tarzını bizim yaşamamız ve çocuklarımıza, gençlerimize bunu miras bırakmamız lazım. Peygamber Efendimiz, 'Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.' buyurmaktadır. Peygamberimiz Müslümanı böyle tanıtıyor, bu tanımı her yerde yaşayarak göstermeliyiz."

Erbaş, çocukların İslam'ı daha iyi öğrenmeleri ve yaşamaları için gece gündüz çalışılması, daha büyük mescitler, sınıflar, daha çok çocuğun katıldığı mekanlar oluşturmak için gayret edilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erbaş, DİTİB'in kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

DİTİB Genel Kuruluna, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Milano Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu ve İtalya DİTİB'in Genel Kurul üyeleri katıldı.

BAŞKAN ERBAŞ GURBETÇİLERLE BULUŞTU!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantının ardından DİTİB'in camisinde gurbetçilerle bir araya geldi.

Öğle namazını kıldıran ve Kuran-ı Kerim okuyan Erbaş, ardından cemaate hitap etti. Erbaş, gurbetçilere, çocuklar ve gençler için dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

İnsanın Allah'a en yakınlaştığı ibadetin namaz olduğunu vurgulayan Erbaş, "Cenab-ı Hak çocuklarımıza, gençlerimize namaz kılmayı ve namazlarını devamlı kılmayı nasip eylesin inşallah." dedi.