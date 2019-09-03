Gerekçeli kararı açıklandı
Gerekçeli kararı açıklandı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanetin 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmamasına sert tepki gösterdi. Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın istifasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

Diyanet 30 Ağustos'taki hutbesinde Atatürk'ü anmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanından Diyanet Başkanı'na istifa çağrısı geldi.

Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, "Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?" ifadelerini kullandı.
Çiçek, "Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı yine Atatürk yüzünden tartışmaların odağında. Çünkü bu kurumu yöneten zihniyet Atatürk’ü anması ve ardından bir Fatiha göndermesi gereken hangi zaman olursa olsun Atatürk’ü yok sayarak, Türk tarihi ve Cumhuriyet değerleriyle açıktan kavga etmektedir. Bu kurumda alenen bir Atatürk düşmanlığı yapılmakta ve Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır." dedi.

Çiçek, Erbaş'ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretini de hatırlattı, FETÖ siciline dikkat çekti.
Çiçek, "FETÖ’nün bir gazetesine abone olanın, dershanesinde okuyanın, yurdunda kalanın yedi sülalesi bedel öderken Prof. Dr. Ali Erbaş bu FETÖ siciliyle Atatürk’ün kurduğu kurumun başına getirildi. Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk’e alerjisi varsa, düşmanlığı sürekli büyüyorsa ve kendini bu konuda düzeltemiyorsa yapması gereken “Atatürk gibi birinin kurduğu kurumda benim yönetici olmam ruhuma, düşüncelerime, fikirlerime aykırı ” diyerek istifasını bugün sunması doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiçek bu ifadelerle  Diyanet İşleri Başkanı'nın istifasını isteyerek, "Atatürk’ün kurduğu kurumda Atatürk’e yapılan saygısızlıklar artık son bulmalıdır." dedi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #Yıldıray Çiçek #Diyanet İşleri Başkanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.