MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanetin 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmamasına sert tepki gösterdi. Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın istifasını istedi.

Diyanet 30 Ağustos'taki hutbesinde Atatürk'ü anmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanından Diyanet Başkanı'na istifa çağrısı geldi.



Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, "Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?" ifadelerini kullandı.

Çiçek, "Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı yine Atatürk yüzünden tartışmaların odağında. Çünkü bu kurumu yöneten zihniyet Atatürk’ü anması ve ardından bir Fatiha göndermesi gereken hangi zaman olursa olsun Atatürk’ü yok sayarak, Türk tarihi ve Cumhuriyet değerleriyle açıktan kavga etmektedir. Bu kurumda alenen bir Atatürk düşmanlığı yapılmakta ve Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır." dedi.



Çiçek, Erbaş'ın Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretini de hatırlattı, FETÖ siciline dikkat çekti.

Çiçek, "FETÖ’nün bir gazetesine abone olanın, dershanesinde okuyanın, yurdunda kalanın yedi sülalesi bedel öderken Prof. Dr. Ali Erbaş bu FETÖ siciliyle Atatürk’ün kurduğu kurumun başına getirildi. Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Atatürk’e alerjisi varsa, düşmanlığı sürekli büyüyorsa ve kendini bu konuda düzeltemiyorsa yapması gereken “Atatürk gibi birinin kurduğu kurumda benim yönetici olmam ruhuma, düşüncelerime, fikirlerime aykırı ” diyerek istifasını bugün sunması doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.



Çiçek bu ifadelerle Diyanet İşleri Başkanı'nın istifasını isteyerek, "Atatürk’ün kurduğu kurumda Atatürk’e yapılan saygısızlıklar artık son bulmalıdır." dedi.





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