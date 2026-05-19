Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 19 Mayıs mesajı: “Bağımsız güçlü Türkiye, istiklal mücadelesinin eseridir”

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir açıklama yayımladı.

Kurum tarafından yapılan duyuruda, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye'nin milli mücadelesinde bir milat olduğu belirtilerek, esareti reddeden karakterin yeniden şahlandığı bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19 Mayıs dolayısıyla paylaştığı açıklama şu şekilde:

''Milli mücadelemize milat olan 19 Mayıs 1919, milletimizin hürriyet arzusunun ve esareti reddeden karakterinin yeniden şahlandığı önemli bir dönüm noktasıdır.

Vatanımızın her bir köşesinin işgal edilip karanlığa sürüklenmek istendiği günlerde aziz milletimizin direniş ruhu, Anadolu’nun dört bir yanında yeniden hayat bulmuş; inanç, umut, cesaretle sergilenen asil bir mücadele sonucunda büyük bir zafer elde edilmiştir. Dünya tarihinde emsaline az rastlanır bu mücadele, aynı zamanda milletimizin kendi inanç ve değerleriyle özgürce geleceğe yürüme iradesinin de tüm dünyaya ilanı olmuştur.

Bugün şanlı bayrağımızın gölgesi altında onurlu bir şekilde hayat sürdüğümüz bu topraklar, bu bağımsız güçlü Türkiye, ecdadımızın din, vatan ve mukaddesat uğruna ortaya koyduğu istiklal mücadelesinin bir eseridir. Zulme karşı verilen ve tarihe altın harflerle kaydedilen bu asil mücadeleyi hafızamızda daima canlı tutarak ecdadımızın bizlere emanet ettiği değerleri muhafaza etmek ve güçlü bir şekilde gelecek nesillere devretmek, şanlı tarihimize karşı vefamızın bir gereğidir.

Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. İmanlarından aldıkları güçle istiklal ve istikbalimiz için mücadele veren; dinimiz, ezanımız, bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz.

Cenabı Hak, millet olarak karşılaştığımız her türlü zorluğa karşı bizleri güçlü kılsın; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.''