Boşanma ile ilgili sorulara daha önce verdiği yanıtlarla tepkilere neden olan Diyanet, bir skandala daha imza attı. Diyanet’e göre bulûğ çağına girmiş olanlar dinen nikahlanabilir, hatta gebe kalabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi

“Seni boşadım, benden boş ol” gibi sözlerin mesaj yoluyla bildirerek de boşanılabileceğini iddia eden Diyanet’ten bir skandal açıklama daha geldi.



Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre resmi web sitesinde nikahı tanımlayan Diyanet

bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikahlanabileceğini belirtti.



Bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde ise 12 olarak belirten Diyanet, kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini bildirdi. Diyanet'e göre ergenlik çağına girmiş kız çocukları nikahlanırken yanlarında veliler olmasa da olur.



Diyanet’in resmi web sitesinde bulûğ çağına girmiş olanların gebe kalabileceğini ifade edildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.



Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez.



Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz.



Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.



Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Semineri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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