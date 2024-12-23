Diyanet İşleri Başkanlığından, Sağlık Personeli Sınavı'yla ilgili açıklama

Hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik, 9 Kasım 2024 tarihinde 19 şehirde 2025 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Sınavı gerçekleştirilmişti.

2025 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Sınavı'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sınav sorularının bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sınavın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurular üzerine inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde, test sınavına katılan bir sağlık görevlisinin, sınav kurallarında açıkça belirtildiği ve sınav öncesinde tedbir alındığı halde cep telefonunu sınav salonuna sokarak, sınavın sonunda kitapçıkların teslimi anındaki kalabalık sırasında yan yana iki sayfanın fotoğrafını çektiği ve sınavdan yaklaşık 3 saat sonra bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edilmiştir.

Söz konusu sağlık çalışanı adayın bireysel kural ihlali sebebiyle sınavın güvenilirliğine gölge düşmemesi ve adayların şaibe kaygısının bertaraf edilmesi, ayrıca kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından gerçekleştirilen sınavın tüm adaylar için iptal edilerek yeniden yapılması uygun görülmüştür. Bu bağlamda sınavın, 25 Ocak 2025'te yapılmasına karar verilmiştir.

Hal böyleyken soruların bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği, ayrıca bazı kişilere de hediye karşılığında gönderildiği iddiası tamamen yalandır. Başkanlığımız ve yöneticilerimizi hedef alan bu kasıtlı haberle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."