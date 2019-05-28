Diyanet yazın yapılan Kur'an kurslarına yönelik olarak çarpıcı bir rapor yayımladı. İlgili raporda kurslarda "dernek, vakıf ve cemaat hakimiyetinin ortadan kaldırılması gerektiği" vurgulandı.

Diyanet Kur'an kurslarında cemaatlere karşı uyardı. Hazırlanan raporda yazın yapılan Kura'an kurslarında dernek, vakıf ve cemaatlerin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı, Yaz Kur'an Kursları ile ilgili kritik tespitler yaptı. Eğitim uzmanı Ali Taştan raporu Mekteğli Gazete'ye değerlendirdi. Raporda öne çıkan tespitlerden biri cemaatlere yönelikti.



DİYANET RAPORU

"Kur'an Kursu öğreticilerinin pedagojik açıdan yetersiz olduğu, kurslarda dernek, vakıf, cemaatlerin hâkimiyetlerinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmiş.Bunun yanı sıra raporda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtlarda yatılı yaz Kur'an Kursları açılabilmesi, özellikle Yatılı Yaz Kur'an Kursları'na katılacak öğrencilerin en az 12 yaşında olması gerektiğine vurgu yapılmış."



Yaz Kur'an Kursları'nın "denetimi" de raporda yer alan bir diğer konu. Türkiye genelinde kursların sadece yüzde 6.1’i denetlenmiş.



Bu arada kurslara katılım da giderek azalıyor.



DİYANET RAPORU

"Kur'an Kursları'na katılımdaki azalma; belediye ve diğer kurumların yaz dönemin de spor etkinlikleri ve aktiviteler yapmasına, öğrencilerin yaz döneminde tatil isteklerinin olmasına, ayrıca yaylacılık ve göç olaylarına bağlanmış"





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