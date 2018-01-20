Türkiye geneli bütün camilerde Afrin sınır ötesi harekâtının zaferle sonuçlanması için sabah ve yatsı namazlarında Fetih suresi okunup dua edilecek

Türkiye geneli 90 bin camide Afrin sınır ötesi harekâtının zaferle sonuçlanması için sabah ve yatsı namazlarında dua edilecek.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle tüm din görevlilerine bir mesaj gönderen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunmasını, ordumuza ve milletimize dua edilmesini istedi.



ulusal.com.tr