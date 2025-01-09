Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri için sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi ​alacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek 100 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatınca 24 ülkede görevlendirilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 21 Ocak'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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