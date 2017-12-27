Diyanet İşleri Başkanlığı’nın boşanma ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Diyanet’in laiklik ilkesi çerçevesinde görev yapması gerektiğini vurguladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun resmi internet sitesinde boşanma ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar tepki topladı.



İnternet sayfasında kocası tarafından boşanma niyetiyle “Sen benim anam bacımsın” denilen kadının boşanmış sayılacağı belirtiliyor.



Sorulara verilen cevaplardan birisinde de boşamanın “boş ol”, “boşadım karım boştur” gibi ifadelerle gerçekleşebileceği ifade ediliyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusuna ilişkin açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Çankaya Şube Başkanı Neslihan Özfidan yaptı. Özfidan Diyanet’in laiklik ilkesine aykırı hareket ettiğine işaret etti.



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