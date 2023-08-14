Diyanet'ten Halil Konakçı adımı! Hakkında inceleme başlatıldı

Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Halil Konakçı, sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından büyük tepki çekmişti. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve laikliği hedef alan açıklamalarda bulunan Halil Konakçı, "atay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932'de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar." demişti.

DİYANET HAREKETE GEÇTİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı ile ilgili harekete geçti.

Başkanlık, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.