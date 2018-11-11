Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Kasım'da Kadir Mısıroğlu'na yapılan ziyaret hakkında açıklama yaptı. Diyanetin açıklamasında yapılan ziyaretin tamamen insani duygularla yapıldığı ifade edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaret, tepki çekince Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada "tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" ifadeleri kullanıldı.



Diyanetten yapılan açıklama şöyle:



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlarla ilgili basın açıklaması



Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir.



Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





ulusal.com.tr