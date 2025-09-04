Diyanet’ten sosyal medya uyarısı: Aile yapısı çöküşle karşı karşıya

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da düzenlenen “Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri” temalı Uluslararası Aile Çalıştayı’nda konuştu. Erbaş, ailenin insanlık tarihinin en köklü sosyal yapısı olduğunu belirtti. Ailenin bir eğitim yuvası olduğunu dile getiren Erbaş, kişilik ve karakter gelişiminin bu ortamda şekillendiğini, toplumların sürekliliği ve kültürel mirasın aktarımının da aile kurumu sayesinde sağlandığını ifade etti.

“SOSYAL MEDYA, AİLE İÇİ ROLLERİ BELİRSİZLEŞTİRİYOR”

Erbaş, çağın hızlı değişimlerinin aile kurumunu olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “sanal sosyalleşme, insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadır” dedi. Sosyal medyanın bilinçsizce kullanımının aile içi iletişimi zayıflattığını ifade eden Erbaş, sevgi, saygı ve güven gibi değerlerin yerini yüzeysel ilişkilerin aldığını kaydetti.

“Sosyal medya aracılığıyla yürütülmekte olan çeşitli ifsat projeleri, aile yapısını zedelemekte, aile içi rollerin belirsizleşmesine ve kimlik krizlerine yol açmaktadır” diyen Erbaş, mahremiyetin zedelendiğini, sadakatin önemsizleştirildiğini ve kısa vadeli hazların öne çıkarıldığını belirtti.

“BOŞANMA VE TEK EBEVEYN SAYISI ARTIYOR”

Dijital platformlarda özendirilen zararlı alışkanlıkların aile kurumu üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu dile getiren Erbaş, ekran bağımlılığı ve kuşaklar arası etkileşimdeki kopukluğun aile yapısını tehdit ettiğini söyledi. Erbaş, “evlenme oranları düşerken boşanma oranları artıyor. Genç nüfus artış hızı yavaşlıyor. Bu sadece istatistik değil, toplumsal geleceğimizin tehdit altında olduğunu gösteren veriler” dedi.

“Aile de çoğu zaman içindeyken değeri tam olarak anlaşılmayan nimetlerden biridir” diyen Erbaş, bu nimetin korunması için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aile kurumunun korunması, kurulması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Erbaş, “Başkanlığımız, ülkemiz genelinde sayıları 500'ü aşan Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinde aileyi güçlendirecek çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır” dedi.

Aile içi şiddet, ihmal, istismar ve bağımlılık gibi tehditlere karşı bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Erbaş, kurs, seminer ve dijital yayınlarla geniş kitlelere ulaştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ve önümüzdeki on yılın “Aile On Yılı” ilan edilmesinin sorumluluk yüklediğini belirten Erbaş, “bu şuurla ailenin tüm üyelerine yönelik farkındalık çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürüyoruz” dedi.