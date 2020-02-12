Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Yuvasına dönen her çocuk onlar için umut oldu. PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri istiyorlar.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Aileler soğuk havaya rağmen bekliyorlar. Kimi kızının kimi oğlunun yolunu gözlüyor.

Annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.

Anne Esmer Koç ise kızı Zeynep'ten 7 yıldır haber alamıyor.

Cemile Erdoğan, geçtiğimiz gün bir ailenin daha evladına kavuşmasının kendileri için umut olduğunu ifade etti.

Baba Celil Begdaş'in de çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemine devam edecek.

ulusal.com.tr