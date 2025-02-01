Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1979’uncu gününde

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi, aralıksız devam ediyor. 3 Eylül 2019’dan bu yana süren nöbet, 1979’uncu gününe ulaştı.

"EVLAT ACISI ÇOK ZOR"

Evlatlarına kavuşmak için kararlılıkla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, 10 yıldır göremediği oğlu Rojhat’a seslenerek, "Mal mülk değil evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı bize geri versinler. 10 yıldır oğlumu görmedim, onu çok özledim. Evladımı okula göndermek istiyordum, onun eline kalem verecektim ama onlar silah verdiler. Evlat acısı çok zor. Artık bu acıları çekmeyelim." dedi.

"EVLATLARIMIZ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Evlat nöbetine katılan baba Nihat Aydın da 1979 gündür büyük bir özlemle beklediği oğlu Mehmet’e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi. Aydın, oğluna çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yaz veya kış olması bizim için önemli değil. 50 derece sıcaklıkta da sıfırın altında 18 derecede de nöbetimize devam edeceğiz. Evlatlarımız için yaşıyoruz. Onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz."