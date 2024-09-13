Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Barosu Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nahit Eren, Narin'in öldürülmesinin ülkede ciddi derecede yankı uyandırdığını ve benzer vaka dosyaları açısında milat olacağını söyledi.

Diyarbakır Barosunun ilk andan itibaren çalışmalara katkı sunduğunu kaydeden Eren, bugün itibarıyla da baro olarak Narin için adaletin tesisi ve faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için dava ve soruşturma dosyasına müşteki olarak başvuru yaptıklarını belirtti.

Nahit Eren, "Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz, bugün bütün aile bireylerinin bu dava dosyası açısından şüpheli konumda oldukları için tutuklu ve daha önce şüpheli olarak ifadeleri alındığı için müşteki sıfatı kazanamayacaklarından dolayı, yazılı başvurumuzla dosyaya resmi anlamda da müşteki sıfatıyla dahil edilme talebinde bulunduk." dedi.